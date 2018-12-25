Trump Merkez Bankası Başkanı'nı hedef aldı, piyasa toz duman oldu

ABD'de federal hükümet fonksiyonlarının kısmen durması, yavaşlayan ekonomik büyüme ve Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden uzaklaştırmayı düşündüğü yolundaki haberlerle borsalarda dün düşüş yaşanmıştı.



Bir twitter mesajında Trump, yaşanan ekonomik sorunların tümünü Fed'in üstüne yıktı. Mesajında Trump, "Ekonomimizin tek sorunu Fed'dir. Piyasaların gidişatını sezemiyorlar, Fed güçlü ama sezgisi olmadığı için sayı yapamayan bir golf oyuncusu gibi." dedi.





Bu yıl Fed'in faiz artışlarını çok kez eleştiren Trump, Powell'ı da sık sık hedef aldı. Fed ise geçen hafta beklentiler doğrultusunda faizleri bir kez daha artırdı.





Hazine Bakanlığı ile finansal regülatörlerin yetkilileri arasında dün yapılan bir kriz görüşmesi de, piyasaları yatıştırmaktan çok kaygılarını artırdı. Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "çöküş koruma ekibi" olarak adlandıran Finans Piyasaları Çalışma Grubu'nu dün görüşmeye çağırdı ve altı büyük bankanın yöneticileriyle telefonda görüştü.



