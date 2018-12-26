Samanyolu Haber /Dünya / Trump: Meksika sınırında duvar inşa edilmeden, hükümet açılmayacak /26 Aralık 2018 00:12

Trump: Meksika sınırında duvar inşa edilmeden, hükümet açılmayacak

ABD’de Başkan Donald Trump’ın Meksika sınırına örmek istediği duvar için fon talebi siyasi bir çıkmaz oluşturdu.

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Trump, Washington’da ABD askerleri ile düzenlenen Noel etkinliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hükümetin ne zaman açılacağı konusunda size bir şey söyleyemem. Size duvar yapılana kadar hükümetin tekrar açılmayacağını söyleyebilirim. Bu, duvar ülkeye sokulan, uyuşturucuların önündeki en büyük engeldir. Eğer o anlayışa sahip değilseniz o zaman kısmen kapanan hükümeti açmayacağız” dedi. 

ABD-Meksika sınırına güvenlik duvarı inşa etmek Donald Trump’ın, seçimlerdeki kampanya vaatleri arasında yer alıyordu. Ancak Demokratlar duvara şiddetle karşı çıkıyor. 

Temsilciler Meclisi’nde, duvar için ayrılan 5 milyar dolarlık bütçe tasarısı Senato’da kabule edilmemişti.
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