Trump Kuzey Kore zirvesini iptal etti





Başkan Donald Trump 12 Haziran’da Singapur’da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la yapılması planlanan zirveyi, Pyonyang tarafından yapılan son açıklamalar nedeniyle iptal etti.





Beyaz Saray’da bir yasa tasarısına imza attığı sırada konuşan Trump ‘‘Bence bu Kuzey Kore ve dünya için büyük bir geri adım” ifadelerini kullandı.





Trump, Kuzey Kore’nin “budalaca ve sorumsuzca bir adım atması” halinde harekete geçmek üzere Amerikan ordusuyla Güney Kore ve Japonya gibi müttefiklerinin her zamankinden daha hazır olduklarını kaydetti.





Kuzey Kore liderinin de uluslararası liderler topluluğuna katılmasını umduğunu söyleyen Trump, “Kim’in kendi halkı için en iyi olanı yapmasını umuyorum” dedi.





Kuzey ve Güney Kore halklarının uyum içinde bir arada yaşamayı hak ettiğini söyleyen Trump, bunun ancak nükleer silah tehdidinin ortadan kalkması halinde hayata geçebileceğini sözlerine ekledi.





Kuzey Kore’ye maksimum baskı uygulamasının süreceğini bildiren Trump, iptal edilen zirvenin ileri bir tarihte yapılabileceğini kaydetti.





Trump, konuşmasından önce Kuzey Kore liderine gönderdiği mektupta ‘‘Maalesef son açıklamanızdaki büyük öfke ve açık düşmanlık nedeniyle bu kez uzun süredir planlanan bu görüşmeyi gerçekleştirmenin uygunsuz olacağını hissediyorum’’ ifadelerini kullanmıştı.





Bunu ‘‘Kaçan bir fırsat’’ olarak değerlendiren Trump, bir gün hala Kim’le bir araya gelmeyi umduğunu söylemişti.





Kuzey Kore'yse bugün zirveden çekilebileceği tehdidini tekrar etmiş ve gerekirse Washington’la nükleer çatışmaya hazırlandığı uyarısında bulunmuştu.





Kuzey Kore medyası tarafından verilen açıklamasında Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, Kuzey Kore’yle Libya’yı kıyaslayan Amerikalı Başkan Yardımcısı Mike Pence’ın açıklamalarını “siyaseten aptalca” bulduğunu bildirmişti. Kaddafi, Batı’yla anlaşarak nükleer programından vazgeçmiş, siyasi kozunu yitirmiş ve daha sonra ülkesinde çıkan ayaklanmada NATO destekli savaşçılar tarafından öldürülmüştü.