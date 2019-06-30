Samanyolu Haber /Dünya / Trump, Kuzey Kore’ye adım atan ilk ABD başkanı oldu... /30 Haziran 2019 10:57

Trump, Kuzey Kore’ye adım atan ilk ABD başkanı oldu...

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bugün Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede bir araya geldi.

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Bundan 2 yıl önce neredeyse bir nükleer savaşın eşiğinden dönen Kuzey Kore ile ABD arasında bugün kritik bir görüşme gerçekleşti… ABD Başkanı Trump G-20 Zirvesi sonrasında Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgeyi ziyaret etti.

ABD Başkanı bölgeye geldikten sadece birkaç dakika sonra Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da bölgeye geldi ve Trump ile buluştu. İki lider tokalaştı. Trump, “Burada olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Seninle buluştuğum için çok mutluyum” dedi. Daha önce basının karşısına hazırlıksız çıkmayan ve her şeyin planlı olmasını isteyen Kim Jong-un basın mensuplarının karşısına resmen hazırlıksız çıktı. Kuzey Kore lideri, Güney Koreli ve ABD’li mevkidaşlarıyla sohbet etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kore’yi ikiye bölen silahsız bölgenin güney tarafına geldi ve temaslarda bulundu. Güneydeki Panmunjom kasabasına giden Trump daha sonra Kim’in daveti üzerine sınırın Kuzey tarafına adım attı. Habe ajansları ve uluslararası medya kuruluşlarının son dakika gelişmesi olarak paylaştığı fotoğraflarda ise Kim ile Trump, sınırın Kuzey Kore’de olan tarafına birlikte yürüdü. Böylelikle Trump, Kuzey Kore’ye adım atan ilk ABD Başkanı oldu.

İki liderin Kuzey Kore’nin nükleer programıyla alakalı görüşmesi ve bir neticeye varması bekleniyor.
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