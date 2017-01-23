Trump kritik karara imza atıı





Anlaşma, 2015 yılında ABD, Japonya, Malezya, Yeni Zelanda, Kanada ve Meksika'nın da aralarında bulunduğu 12 ülke tarafından kabul edilmiş ancak bu ülkelerin parlamentolarında henüz onaylanmamıştı.





Anlaşma, eski başkan Barack Obama'nın Asya'ya karşı attığı bir adım olarak görülüyordu. Ticaret anlaşmasında yer alan ülkeler dünya ekonomisinin yüzde 40'ını oluşturuyor.





Ancak Trump'ın bu adımının sembolik olduğu belirtiliyor, çünkü anlaşma henüz Senato tarafından onaylanmış değil.









'Amerikalı işçiler için harika bir şey'





Uzmanlar, seçmenin ticaret anlaşmaları nedeniyle potansiyel iş kayıplarından kaygı duyduğunu, bu durum göz önüne alındığında anlaşmanın onaylanmasının muhtemel olmadığını söylüyorlar.





Trump anlaşmanın iptal edilmesini "Amerikalı işçiler için harika bir şey" olarak nitelendirdi.



