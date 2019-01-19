Trump: Kimse benim kadar iş yapmadı

Trump, Twitter hesabından şunları yazdı: “Newt Gingrich (ABD Temsilciler Meclisi eski başkanı — ed.) az önce, Abraham Lincoln’den beri medyanın hiç bir başkana bana davrandığı kadar kötü ve adaletsiz davranmadığını söyledi. Aynı zamanda hiçbir başkan bu görevde iki yılda bu kadar iş yapmadı dedi."







?Trump ile seçimlerde onun rakibi Hillary Clinton’u destekleyen medya arasındaki ‘savaş’, seçim kampanyası sırasında başladı ve son zamanlarda artarak devam ediyor.





Yayınında Trump ve yönetimininin icraatlarını sert şekilde eleştiren CNN kanalı, ABD başkanının başlıca hedefi durumunda.