Trump: Kim'le anlaşma yapım aşamasında

ABD Başkanı Donald Trump, dünyayı nükleer savaşın eşiğine getiren atışmalara tutuştuğu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile aniden görüşeceğini açıklayıp uluslararası kamuoyunu şoke etmesinin ardından, yeni mesajlar veriyor.

Trump'ın Kim'le görüşmek için hiçbir önşart koşmaması şok dalgası yaratırken bazı siyasi uzmanlar iki öngörülemez liderin baş başa vermesinin nasıl sonuçlanacağıyla ilgili endişeler taşıyor.





Bu tepkiler karşısında cuma günü Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, Trump-Kim zirvesinin gerçekleşmesinin Pyonyang'ın atacağı somut adımlara bağlı olacağına dair bir açıklama yaptı. Somut adımların ne olacağına açıklık getirmedi ama nükleer silahlardan arınma adımlarına işaret etti.





Ardından Twitter'a sarılan Trump ''Kuzey Kore ile anlaşma gayet yapım aşamasında ve tamamlanırsa Dünya için çok iyi bir anlaşma olacak. Zaman ve yer daha sonra belirlenecek'' dedi.



