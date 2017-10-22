Samanyolu Haber /Dünya / Trump, Kennedy suikastıyla ilgili gizli dosyaları açacak /22 Ekim 2017 18:33

Trump, Kennedy suikastıyla ilgili gizli dosyaları açacak

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin eski başkanlarından John F. Kennedy'ye yapılan suikasta ilişkin 10 binlerce "gizli belgenin" kamuyla paylaşılması için izin vereceğini açıkladı.

Trump, Kennedy suikastıyla ilgili gizli dosyaları açacak

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Kennedy suikastına ilişkin gizli belgelerin paylaşılmasına izin vereceğini duyurdu. ABD Başkanı, "Daha fazla bilgi alınması için Başkan olarak uzun zamandan beri yasaklanan gizli JFK dosyalarının açılmasına izin vereceğim." ifadesini kullandı.

1992 yılında çıkartılan Kennedy Suikastı Kayıtları Yasası gereği, çoğunluğu FBI ve CIA'ya ait milyonlarca belgenin 25 sene içerisinde kamuyla paylaşılması gerekiyor. Bu süre 26 Ekim'de doluyor.

Bugüne kadar Ulusal Arşivler, Kennedy dosyasına ait çok sayıda belgeyi paylaşmıştı fakat dosya içerisindeki bazı bilgiler ancak Başkan'ın onayıyla açıklanabilecek.
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