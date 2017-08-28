ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’dan Trump’a: Trump kendi adına konuşuyor





ABD Başkanlarının sözleri, Amerikan halkının oyları için geldiği için genelde ABD’yi bağlar. Bizzat Dışişleri Bakanının sözlerine Trump’ın ne diyeceği görülecek. Hiç şüphesiz belki de tarihte ilk kez ABD Dışişleri Bakanı, ABD Başkanının sözlerinin ülkeyi bağlamadığını, kendisini bağladığını söyledi.







Pazar günü yaşanan konuşmalar tam olarak şöyle geçti:





Chris Wallace: yabancılar Başkan (Trump)’ın değerlerine güvenmediği zaman sizin Amerikan değerlerini dünya etrafında anlatmanız zor oluyor mu?





Tillerson: Biz Amerikan değerlerini Dışişleri Bakanlığından ifade ediyoruz. Biz Amerikan halkını, özgürlüğe olan bağlılığını ve dünyadaki insanlara eşit davranmayı temsil ediyoruz ve bu mesaj hiç değişmedi.







Wallace: Başkan bu türlü tenakuz içeren sözler söyleyince (ırkçılık retoriği) ve BM Komisyonu duruma tepki gösterdiğinde, bu durum sanki bizim bu değerleri yaşamadığımız yönünde bir şüpheye girdiklerini gösteriyor.





Tillerson: Sanmam ki herhangi biri Amerikan halkının değerlerini ve Amerikan hükümetinin bunlara bağlılığını ve hükümetin birimlerinin bu değerleri ilerletmek için uğraştığından ve savunduğundan şüphe edemez.





Wallace: Başkanın değerleri peki?





Tillerson: Başkan kendi adına konuşuyor.





Wallace: Kendinizi ondan ayırıyor musunuz?





Tillerson: Ben bizim değerlerimiz hakkında kendi yorumumu yaptım ve kendi konuşmamı Dışişleri Bakanlığında yaptım.