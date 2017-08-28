Samanyolu Haber /Gündem / 'Trump kendi adına konuşuyor' /28 Ağustos 2017 14:59

'Trump kendi adına konuşuyor'

ABD Dışişleri Bakanı Pazar günü çıktığı televizyon programında kendisine sorulan Başkan Trump’ın ülkedeki ırkçı ve Nazilerle onları protesto edenleri bir tutan sözleri hakkında, ‘Başkan kendi adına konuşuyor’ diyerek Trump ile arasına mesafe koydu.

ABD Dışişleri Bakanı: Trump kendi adına konuşuyor

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’dan Trump’a: Trump kendi adına konuşuyor

ABD Başkanlarının sözleri, Amerikan halkının oyları için geldiği için genelde ABD’yi bağlar. Bizzat Dışişleri Bakanının sözlerine Trump’ın ne diyeceği görülecek. Hiç şüphesiz belki de tarihte ilk kez ABD Dışişleri Bakanı, ABD Başkanının sözlerinin ülkeyi bağlamadığını, kendisini bağladığını söyledi.

Pazar günü yaşanan konuşmalar tam olarak şöyle geçti:

Chris Wallace: yabancılar Başkan (Trump)’ın değerlerine güvenmediği zaman sizin Amerikan değerlerini dünya etrafında anlatmanız zor oluyor mu?

Tillerson: Biz Amerikan değerlerini Dışişleri Bakanlığından ifade ediyoruz. Biz Amerikan halkını, özgürlüğe olan bağlılığını ve dünyadaki insanlara eşit davranmayı temsil ediyoruz ve bu mesaj hiç değişmedi.

Wallace: Başkan bu türlü tenakuz içeren sözler söyleyince (ırkçılık retoriği) ve BM Komisyonu duruma tepki gösterdiğinde, bu durum sanki bizim bu değerleri yaşamadığımız yönünde bir şüpheye girdiklerini gösteriyor.

Tillerson: Sanmam ki herhangi biri Amerikan halkının değerlerini ve Amerikan hükümetinin bunlara bağlılığını ve hükümetin birimlerinin bu değerleri ilerletmek için uğraştığından ve savunduğundan şüphe edemez.

Wallace: Başkanın değerleri peki?

Tillerson: Başkan kendi adına konuşuyor.
 
Wallace: Kendinizi ondan ayırıyor musunuz?

Tillerson: Ben bizim değerlerimiz hakkında kendi yorumumu yaptım ve kendi konuşmamı Dışişleri Bakanlığında yaptım.
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ABD Dışişleri Bakanı: Trump kendi adına konuşuyor

ABD Dışişleri Bakanı: Trump kendi adına konuşuyor

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