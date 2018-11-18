Samanyolu Haber /Dünya / Trump: Kaşıkçı'nın öldürülürken alınan ses kaydı elimizde ama dinlemek istemiyorum /18 Kasım 2018 20:45

Trump: Kaşıkçı'nın öldürülürken alınan ses kaydı elimizde ama dinlemek istemiyorum

Fox News'a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü sırada alınan ses kayıtlarının ABD'nin elinde olduğunu, ama kendisinin dinlemek istemediğini belirtti.

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Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü sırada alınan ses kayıtlarını ABD'nin elinde olduğunu teyit eden Trump, kayıt hakkında detaylı bilgi aldığını söyledi.

'ACI ÇEKME TAPESİ'

Ses kayıtlarıyla ilgili dinleyen yetkililerden çok şey duyduğunu, "Dinlememe gerek var mı" sorusuna gerek olmadığı yanıtını aldığını aktaran Trump, Fox News'un ses kaydını neden dinlemek istemediğine dair sorusu üzerine şunları söyledi:

'ŞİDDET DOLU, VAHŞİ'

"Çünkü bir acının kaydı. Korkunç bir kayıt. Çok şiddet dolu, çok vahşi ve korkunç."

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bazı Suudi yetkililere yaptırım uyguladıklarını hatırlatan Trump, "Aynı zamanda bir müttefikimiz söz konusu ve birçok noktada çok iyi olan bir müttefiki bırakmak istemiyorum" dedi.
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