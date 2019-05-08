Samanyolu Haber
Trump, İran'a yeni yaptırımlar içeren kararnameyi yayımladı
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Dünya
/
Trump, İran'a yeni yaptırımlar içeren kararnameyi yayımladı
/
08 Mayıs 2019 23:08
Trump, İran'a yeni yaptırımlar içeren kararnameyi yayımladı
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a demir, çelik, bakır ve alüminyum sektörlerine yönelik yaptırım getiren başkanlık kararını imzaladı.
SHABER3.COM
ABD Başkanı Trump, İran'a yeni yaptırımlar içeren kararnameyi yayımladı.
Kararname demir-çelik ve alüminyum sektörünü kapsıyor. Amaç nükleer silah programının gelirini engellemek.
2020 seçimi öncesi Trump'a kötü haber
Trump ile Putin Venezuela krizini görüştü
ABD Başkanı Donald Trump'tan Ramazan mesajı
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Trump, İran'a yeni yaptırımlar içeren kararnameyi yayımladı
Sonraki Haber >>
Abi sen ne kadar kaldın yurt dışında!
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı seçimini 4'e karşı...
Galatasaray Divan Kurulu'nda, 'Her şey çok güzel olacak' sloganları
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak'ın, Divan Kurulu toplantısı sırasında yaptığı konuşmada...
Ekrem İmamoğlu'ndan yeni YSK yorumu
Sosyal medya üzerinden bir video yayınlayan Ekrem İmamoğlu videoyla birlikte şu mesajı da paylaştı:...
Jet Fadıl davasında “Cübbeli Ahmet’in CD’si” tartışması
Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz’den şikayetçi olan 110 kişinin avukatı Yaşar Metehanoğlu,...
İstanbul'un kayyımı 'kıyıma' başladı
Yüksek Seçim Kurulu, AKP ve MHP'nin itirazı üzerine İstanbul seçimlerinin yenilenmesini istedi....
'Erdoğan YSK üzerinden tarihi bir hata yaptı'
''Uzun vadede kaybedeceği muhakkak olan Erdoğan kanımca ilk kez kısa ve orta vade için de büyük...
Öcalan görüşmesi rastlantı değildi
Almanya'da yayımlanan bazı gazeteler, 2011 yılından bu yana ilk defa PKK lideri Abdullah Öcalan'ın...
Davutoğlu'nun danışmanından seçim yorumu : 'AKP hile yapmadan İstanbul'u alamaz '
Başbakanlığı döneminde Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlığını da yapan gazeteci Etyen Mahçupyan...
Hükümet doları tanzim satışla mı düşürecek?
İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilmesi...
'Erdoğan ekonomiye odaklanmalı, siyasi dalavereye değil'
Financial Times, 'Türkiye vahim bir şekilde demokrasiden sapıyor' yorumu yaptı.
Suriye'de yakalanan IŞİD'in bir numarasından Türkiye itirafları
Ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (QSD) tarafından Deyrizor'da yakalanan,...
Karamollaoğlun'dan seçim açıklaması
YSK'nin İstanbul Büyükşehir seçimini iptal etmesini 'hukuk cinayeti' olarak nitelendiren Saadet...
Tweet
Ekrem İmamoğlu'ndan yeni YSK yorumu
Galatasaray Divan Kurulu'nda, 'Her şey çok güzel olacak' sloganları
'AKP hile yapmadan İstanbul'u alamaz '
Sokaktaki vatandaş YSK kararına ne diyor?
Abi sen ne kadar kaldın yurt dışında!
Suriye'de yakalanan IŞİD'in bir numarasından Türkiye itirafları
Anayasaya 'AKP dışında hiçbir parti kazanamaz' yazalım
İstanbul seçimi iptal edildi, halk 'zorbalık' dedi
Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Bu ülkeye demokrasi getireceğiz
İstanbul'da tencere tava protestosu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
CHP'den YSK'ye iptal başvurusu
Ramazan Ayının bereketinden istifade için
TÜRGEV açıklama yaptı: Sunucularımız hacklendi
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
04:50:50