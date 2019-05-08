Samanyolu Haber /Dünya / Trump, İran'a yeni yaptırımlar içeren kararnameyi yayımladı /08 Mayıs 2019 23:08

Trump, İran'a yeni yaptırımlar içeren kararnameyi yayımladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a demir, çelik, bakır ve alüminyum sektörlerine yönelik yaptırım getiren başkanlık kararını imzaladı.

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ABD Başkanı Trump, İran'a yeni yaptırımlar içeren kararnameyi yayımladı.

Kararname demir-çelik ve alüminyum sektörünü kapsıyor. Amaç nükleer silah programının gelirini engellemek.
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