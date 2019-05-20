Samanyolu Haber /Dünya / Trump: İran hazır olduğunda bizi arayacak /20 Mayıs 2019 23:18

Trump: İran hazır olduğunda bizi arayacak

ABD Devlet Başkanı Trump, ABD’nin İran ile müzakereye çabaladığına dair yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "İran hazır olduğunda bizi arayacak" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın dün yaptığı, "İran savaşmak istiyorsa, bu İran'ın resmi sonu olur. ABD'yi bir daha asla tehdit etmeyin" açıklaması sonrası tansiyon yeniden yükseldi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya platformu Twitter üzerinden İran’a yönelik saldırgan açıklamalarına bugün de devam etti.

Trump, Twitter hesabından şu mesajı yayınladı:

“Yalan haberler, ABD’nin İran’la müzakere yapmaya çalıştığına dair hiçbir bilgisi olmadan tipik yanıltıcı bir açıklama ortaya koydu. Bu yanlış bir iddiadır. İran hazır olduğunda bizi arayacak. Bu arada, ekonomileri çökmeye devam ediyor -- İran halkı için çok üzücü!”
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