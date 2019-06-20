Trump: İran çok büyük bir hata yaptı

İran’ın, kendi hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle bir Amerikan insansız hava aracını düşürmesinin ardından Körfez’deki gerilim tırmanıyor. Amerikalı kaynaklar İran hava sahasının ihlal edildiği suçlamasını reddederken, ABD Başkanı Donald Trump’tan da ilk açıklama geldi.







Trump Twitter hesabından, “İran çok büyük bir hata yaptı” mesajını paylaştı.













‘ENKAZ ULUSLARARASI SULARDA ARANIYOR’





Amerikan ordusu ise Devrim Muhafızları’nın bu sabah İran hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürdüğü insansız hava aracının enkazını bulmak için ekip gönderdi. Reuters’a konuşan kaynaklar, aracın Hürmüz Boğazı’nda, uluslararası sularda aranacağını söyledi.





İran bu sabah, ABD’ye ait bir ‘casus’ insansız hava aracını düşürdüğünü duyurmuştu. Amerikalı yetkililer aracın vurulduğunu doğrulasa da İran hava sahasının ihlal edildiği suçlamasını reddetmişti.