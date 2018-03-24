Samanyolu Haber /Dünya / Trump’ın yeni ulasal güvenlik danışmanı Bolton, Cambridge Analytica müşterisi çıktı /24 Mart 2018 23:32

Trump’ın yeni ulasal güvenlik danışmanı Bolton, Cambridge Analytica müşterisi çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Facebook skandalında ismi geçen Cambridge Analytica’nın müşterisi olduğu ortaya çıktı.

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2003 yılında ABD’nin Irak’ı işgalinin başlıca savunucularından olarak bilinen Bolton, geçen hafta Başkan Trump tarafından danışmanlık görevine getirilmişti. Federal Seçim Komisyonu verilerine göre Bolton, 2016 seçimleri için Cambridge Analytica’ya araştırmalar yapması için 811 bin dolar verdiği ortaya çıktı. 

The New York Times’ın haberine göre İngiliz araştırma şirketine 2 yıl içinde 1.2 milyon dolar verilmiş.

YENİ DANIŞMAN NEOCON
2005’de ABD’nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Elçisi olan Bolton, neocon düşünce kuruluşu Amerikan Girişim Enstitüsü’nde (AEI) ve Trump destekçisi Fox televizyon kanalında görev alıyor.

Cambridge Analytica isimli Londra merkezli veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri topladığı ve bu verileri 2016 ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı iddiası büyük yankı uyandırmıştı.

Federal soruşturma geçiren Facebook, borsada da büyük kayıplara uğramıştı.
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