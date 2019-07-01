Trump’ın S-400 sözünden çok Erdoğan ve heyetiyle o fotoğraf konuşuldu

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın 29 Haziran’da Osaka’daki G20 zirvesi kapsamında gerçekleştirdikleri buluşmada çekilen fotoğraf üzerinden sosyal medyada dönen tartışmaları yazdı.









Fotoğraf şu: sol tarafta Türk heyeti, sağda Amerikan heyeti var.



Sosyal medya kullanıcılarının, Türk heyetinin kağıt kalem taşımamasından oturma düzenine pek çok konuda yorumda bulunduğuna değinen Yetkin’in yazısının bir bölümü şöyle:





"Trump’ın güya Türk heyetini övmek için espri yapar havada söylediği, ama söylerken dahi hem jest hem mimikleriyle üstünlük tasladığı şu sözleri konuşulmaya başladı: “Bakın, şu insanlara bakın. (Ellerini iki yana açarak Türk heyetini gösteriyor) Onlarla anlaşmak çok kolay. Hiçbir Hollywood setinde bu kadar güzel insanı bir arada bulamazsınız.” Bu sözler Türk heyetinin (hepsini olmasa da) çoğu tarafından pek memnuniyetle karşılandı, sandalyesinde öne çıkanlar, gülümseyenler görüldü; belki de Trump tarafından güzel bulunmak hoşlarına gitmişti. Bu sözler hükümet çizgisindeki medya tarafından “Hollywood övgüsü” olarak takdir edildi. Sosyal medyada ise Trump da, bu sözlere tepki göstermeyen Türk heyeti eleştirildi."