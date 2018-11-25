Samanyolu Haber /Gündem / Trump’ın kampanya yardımcısına hapis şoku /25 Kasım 2018 18:42

Trump’ın kampanya yardımcısına hapis şoku

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 yılındaki seçimlerde danışman olarak tuttuğu Papadapulos'un Rusya soruşturması kapsamında hapse gireceği açıklandı.

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ABD seçimlerine Rusya müdahalesini araştıran davaya bakan federal yargıcın, Trump’ın eski danışmanı Papadapulos’un pazartesi günü hapse girmesi için karar çıkarttığı açıklandı.
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