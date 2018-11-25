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Trump’ın kampanya yardımcısına hapis şoku
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Trump’ın kampanya yardımcısına hapis şoku
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25 Kasım 2018 18:42
Trump’ın kampanya yardımcısına hapis şoku
ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 yılındaki seçimlerde danışman olarak tuttuğu Papadapulos'un Rusya soruşturması kapsamında hapse gireceği açıklandı.
SHABER3.COM
ABD seçimlerine Rusya müdahalesini araştıran davaya bakan federal yargıcın, Trump’ın eski danışmanı Papadapulos’un pazartesi günü hapse girmesi için karar çıkarttığı açıklandı.
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