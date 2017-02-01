Trump’ın Anayasa Mahkemesi Yargıç Adayı Neil Gorsuch









Seçimini dün akşam canlı yayında açıklayan Başkan Trump, Neil Gorsuch’ı, Amerika’nın acilen ihtiyacı olan bir yargıç olarak tanımladı ve Gorsuch’ın yeterliliğinin ‘tartışmasız’ olduğunu söyledi.





Başkan Trump, Gorsuch’ın, “olağanüstü bir zekâya ve hukuk eğitimine sahip olan, kararlarını Anayasa metnine bağlı kalarak alan” bir yargıç olduğunu belirtti.





Neil Gorsuch’ın Anayasa Mahkemesi’nin dokuzuncu yargıcı olarak atanabilmesi için Senato’nun onayını alması gerekiyor. Gorsuch, bugünden itibaren Kongre üyeleriyle görüşmelere başlayacak.





Öte yandan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sean Spicer, Trump Yönetimi’nin Gorsuch’ı tanıtmak için Kongre üyelerine bir dizi brifing vermeye hazırlandığını belirtti.





Cumhuriyetçi Parti Senato’da 52’ye 48’lik çoğunluğa sahip. Demokrat Parti’nin Senato Grup Başkanı Chuck Schumer, Gorsuch’la ilgili çok ciddi şüpheleri olduğunu, Demokrat Parti’nin Gorsuch’ın onay alabilmesi için 60 oy toplaması üzerinde ısrar edeceklerini söyledi.





Gorsuch’ın Senato’daki onay süreci uzayabilir. Bunun nedeni, Başkan Obama’nın, Yargıç Scalia’nın ölümünden sonra boşalan koltuğa Yargıç Merrick Garland’ı aday göstermesi, ancak Cumhuriyetçi Partili Kongre üyelerinin Garland’la görüşme dahi yapmayı reddetmesi.





Muhafazakâr bir yargıç olarak tanınan 49 yaşındaki Neil Gorsuch, Senato onayı alıp Anayasa Mahkemesi’nde göreve başladığı takdirde dokuz üyeli Anayasa Mahkemesi’nin ideolojik ibresini yeniden muhafazakâr çizgiye doğru çevirebilir. Amerika’da Anayasa Mahkemesi üyeleri, bu görevde yaşam boyu kalabiliyor. Bu nedenle başkanların Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı atamaların etkisi, görev süreleri dolduktan yıllar sonra bile hissediliyor.





Cumhuriyetçi Partili Senatör Ted Cruz ve Senato Yargı Komisyonu Başkanı Senatör Chuck Grassley, Senato’nun, Anayasa metnine sıkı sıkıya sadık kalan ve kararlarını metnin katı yorumu üzerinden vermesiyle tanınan Neil Gorsuch’ı hızla onaylaması gerektiğini kaydetti.





Senato Yargı Komisyonu üyesi Demokrat Partili Senatör Diane Feinstein ise Gorsuch’ın sicilinin çok sıkı bir değerlendirmeden geçirileceğini ve bunun zaman alacağını belirtti ve Başkan Trump’ın seçim kampanyası sırasında kürtaj haklarına karşı çıkan yargıçlar atayacağına dair verdiği taahhütlerin kaygı uyandırdığını bildirdi.