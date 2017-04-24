Samanyolu Haber /Dünya / Trump’ın 1915 olayları mesajı /24 Nisan 2017 18:33

Trump’ın 1915 olayları mesajı

ABD Başkanı Donald Trump ilk 24 Nisan açıklamasında 1915 olayları için Obama gibi ‘Meds Yeghern’ ifadesini kullandı, ‘soykırım’ demedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, başkan olduktan sonra Ermeni katliamı için yaptığı ilk açıklamada selefi Barack Obama gibi "Meds Yeghern" ifadesini kullandı. Meds Yeghern, Ermenice “Büyük felaket” anlamına geliyor.

Trump’a mektup: Soykırım olarak tanımlayın

ABD Temsilciler Meclisi'nden 80'i aşkın üye Donald Trump'a ortak mektup göndererek, Başkan'dan 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasını istemişti.

Obama ve Bush ne demişti?

Trump'tan önce iki dönem boyunca başkanlık yapan Obama, seçim kampanyasında 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyacağına dair söz vermesine karşın, görev başında farklı bir tutum izlemişti. Obama, başkanlık yaptığı yıllardaki 24 Nisan açıklamalarında "soykırım" sözü yerine, Ermenice "büyük felaket” anlamına gelen "Meds Yeghern” ifadesini kullanmıştı.

Trump'tan önceki son Cumhuriyetçi ABD Başkanı olan George W. Bush da "soykırım" dememişti. Bush da görev yaptığı iki dönemdeki açıklamalarında, "soykırım" yerine, "tarihin en büyük trajedilerinden biri" ya da "20'nci yüzyılın en korkunç trajedilerinden biri" gibi ifadeler kullanmayı tercih etmişti.
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