Trump Green Card sistemini değiştiriyor

Cumhuriyetçi senatörlerin ülkeye kabul edilen yasal göçmenlerin sayısının yılda 1 milyondan 500 bine düşürülmesini öngören, ancak Senato’da henüz görüşülmeyen tasarısı, göçmenlerin aile üyelerinin ülkeye kabulüne sınırlama getiriyor, Yeşil Kart çekilişini kaldırıyor ve Yeşil Kart edinme sürecini zorlaştırıyor.







Trump’a göre, sözkonusu yasa tasarısı, Amerika'nın göçmenlik sisteminde yarım yüzyıldır yapılan en önemli değişiklik olacak.





Yeni düzenlemeyle, göçmenlik sistemi başarıyı temel alan bir sisteme dönüştürülecek.





Yasa, Yeşil Kart dağıtımında düşük vasıflıları kabul eden göçmenlik sisteminin yerine, nitelik sahibi kişilere öncelik veren bir uygulama getiriyor. Bu rekabetçi başvuru sürecinde, İngilizce konuşabilenler, kendilerini ve ailelerini mali açıdan destekleyebilenler ve ekonomiye katkı sağlayacak yetenekleri olan kişilere öncelik verilecek.





Trump, yeni sistemin, göçmenlerin Amerikan ekonomisine ve yaşamına bir katkıda bulunmadan önce, sadece refahtan yararlanmasının önüne geçeceğini, Amerikalı çalışanları ve vergi mükelleflerini koruyacağını savunuyor.





Amerikalılarsa, Amerika’nın göçmenlikle özdeşleşen yapısına işaret ederek bu tasarıya karşı çıkıyor.