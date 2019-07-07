Trump göçmenlere kitlesel gözaltı hazırlığında

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenleri kitlesel olarak sınır dışı etmek için gözaltı operasyonlarının başlayacağını belirtti.





2020 yılında düzenlenecek ABD Başkanlık seçimleri öncesinde göç karşıtı söylem ve politkalarını şiddetlendiren Trump, “Çok yakında başlayacak ancak bunu baskın olarak adlandırmıyorum. Bizler yasadışı yollarla ülkeye giriş yapanları uzaklaştıracağız” dedi.





Trump, geçtiğimiz yıl, gözaltı operasyonlarını tarihinin sızması nedeniyle ertelemişti.





ABD Göçmen Bürosu geçtiğimiz ay, ABD’ye giriş yaptıklarına dair herhangi bir belgeye sahip olmayan göçmenlerin hedef alınacağı belirtilmişti.





ABD İç Güvenlik Bakanlığı, perşembe günü düzensiz göçmen gözaltı merkezlerinin "aşırı kalabalık" olduğu konusunda uyarıda bulunan bir rapor yayınlamıştı.





(sol.org.tr)



