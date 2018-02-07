Samanyolu Haber /Dünya / Trump: Göçmen sistemi düzelmezse hükümet kapansın /07 Şubat 2018 04:47

Trump: Göçmen sistemi düzelmezse hükümet kapansın

Donald Trump, göçmenlik sisteminin düzeltilmemesi durumunda federal hükümetin tekrar kapandığını görmek istediğini söyledi.

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Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen sınır güvenliği ve göçmenlik toplantısının ardından basın mensuplarının, hükümetin yeniden kapanma ihtimaline yönelik sorularını yanıtladı.

'HÜKÜMETİN KAPANDIĞINI GÖRMEK İSTERİM'

Göçmenlik yasalarındaki boşluklar kapatılmazsa, federal hükümetin kapanacağını belirten Trump, "Eğer göçmenlik sistemini değiştirmezsek, hükümeti kapatalım. Ülkemiz federal hükümeti kapatmaya değer. Eğer göçmenlik sorunu çözülmezse, hükümetin kapandığını görmek isterim" ifadelerini kullandı.

GEÇİCİ BÜTÇEDE SON 2 GÜN

Trump'ın, Kongredeki Demokratlara göz dağı vermesi olarak algılanan bu yorumları, federal hükümetin hizmetlerini sürdürmesini sağlayan geçici bütçenin süresinin dolmasına iki gün kala geldi.

ABD Kongresinin, federal hükümetin 20-23 Ocak tarihlerinde kapalı kalmasına yol açan krizden sonra onayladığı dördüncü geçici bütçe, 9 Şubat itibarıyla geçerliliğini kaybedecek.
Dolayısıyla, Cumhuriyetçiler ile Demokratların yaklaşık 2 hafta önce yaşananların tekrar etmemesi ve hükümetin ikinci kez kapanmaması için yeni bütçeyi 9 Şubat'tan önce Kongreden geçirmesi gerekiyor.

HÜKÜMETİN KAPANMASI NE DEMEK?

ABD kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa, geçici bütçelerle arayı kapatması gerekiyor.
Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet kapanıyor. Bu durum, yaklaşık 320 milyonu aşkın kişiye hizmet veren federal hükümetin hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durdurması anlamına geliyor.
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