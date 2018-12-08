Trump Genelkurmay Başkanı'nı buldu

Twitter hesabından paylaştığı mesajında Trump önümüzdeki yıl ekim ayında görev süresi dolacak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un yerine mevcut Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mark Milley'i bu göreve getireceğini duyurdu.







Milley, kadınların da çatışma bölgelerinde görev yapmasına destek vermekle biliniyor.





Orgeneral Milley, Afganistan'da birliğini terk ettikten sonra Taliban tarafından yakalanan ve daha sonra ABD ile mahkum değişimi karşılığında serbest kalan Çavuş Bowe Bergdahl'ın davasını incelemekle görevlendirilmişti.





Genelkurmay Başkanı Dunford ise 2015 yılında eski Başkan Obama tarafından atanmış ve görev süresi Trump döneminde iki yıl daha uzatılmıştı.





Milley'in Genelkurmay Başkanlığı görevine başlaması için ABD Senatosundan onay alması gerekiyor.