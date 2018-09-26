Samanyolu Haber /Gündem / İlginç sözler: Trump Erdoğan'la görüşebilmek için konuşma sırasını kaçırdı /26 Eylül 2018 10:54

İlginç sözler: Trump Erdoğan'la görüşebilmek için konuşma sırasını kaçırdı

Eski AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya bilerek geç kaldığını iddia etti. Kuzu, "Trump, Erdoğan'la görüşebilmek için konuşma sırasını kaçırmış" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’na hitabı öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir ayaküstü bir araya geldi. Erdoğan ile Trump'ın, Genel Kurul salonu dışındaki sohbetini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından paylaştı.

Tuhaf Profesör Burhan Kuzu ise kişisel Twitter hesabında dün BM Genel Kurulu'nda yaşananları değerlendirdi. 

"Başkan Erdoğan BM Genel Kurulunda BM Teşkilatının oluşumunu açıkça eleştirdi.Bu oluşumun bu yapısı ile dünyada huzuru sağlayamayacağını net bir şekilde dile getirdi. Gerçekten BM aslında bitmiş ve işlevsiz bir kuruluş konumunda" diyen Kuzu, Trump için de şunları söyledi:

"Trump BM'de konuşma yapma sırasını kaçırdı ve kürsüde 'Bugüne kadar gelmiş geçmiş en başarılı ABD yönetimiyiz'deyince salonda bulunan devlet temsilcileri kahkahalarla güldü. Gerçekten de bu lafa gülünür."

?'ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN FIRSAT KOLLADI'

Kuzu, dün ayaküstü gerçekleşen Trump — Erdoğan görüşmesine ilişkin olarak da "Trump BM toplantısında Başkan Erdoğan ile görüşebilmek için hep fırsat kollamış. İşte bu nedenle konuşma sırasını bilerek kaçırmış ki Erdoğan'a denk gelmiş olsun. Gerçekten de öyle oldu.Ne yaptı etti sonunda görüştü;muradına erdi" ifadesini kullandı.
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