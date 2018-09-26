İlginç sözler: Trump Erdoğan'la görüşebilmek için konuşma sırasını kaçırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’na hitabı öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir ayaküstü bir araya geldi. Erdoğan ile Trump'ın, Genel Kurul salonu dışındaki sohbetini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından paylaştı.







Tuhaf Profesör Burhan Kuzu ise kişisel Twitter hesabında dün BM Genel Kurulu'nda yaşananları değerlendirdi.







"Başkan Erdoğan BM Genel Kurulunda BM Teşkilatının oluşumunu açıkça eleştirdi.Bu oluşumun bu yapısı ile dünyada huzuru sağlayamayacağını net bir şekilde dile getirdi. Gerçekten BM aslında bitmiş ve işlevsiz bir kuruluş konumunda" diyen Kuzu, Trump için de şunları söyledi:





"Trump BM'de konuşma yapma sırasını kaçırdı ve kürsüde 'Bugüne kadar gelmiş geçmiş en başarılı ABD yönetimiyiz'deyince salonda bulunan devlet temsilcileri kahkahalarla güldü. Gerçekten de bu lafa gülünür."



