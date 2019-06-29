Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçmişte sınırda 65 bin kişilik bir orduyu hazır tuttuğunu ve Suriye'deki Kürtleri haritadan silmeye hazırlandığını ifade etti.





ABD lideri, telefonda konuştuğu Erdoğan'ı bu operasyondan nasıl vazgeçirdiğini aktardı.





ERDOĞAN, SURİYELİ KÜRTLERİ HARİTADAN SİLECEKTİ





G-20 Liderler Zirvesi'nde temaslarının ardından Osaka'da basın toplantısı düzenleyen Trump, bir gazetecinin Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili sorusunun ardından şunları söyledi: "Türkiye ilginç bir mesele. Başkan Erdoğan bir çetin ceviz, fakat ben onunla geçinebiliyorum. Belki bu kötü bir şey, fakat bence bu çok iyi bir şey. Çünkü işin açıkçası herkesin bildiği gibi Kürtlerle bir problemi var. Sınırda 65 bin kişilik bir ordusu vardı ve IŞİD'e karşı bize yardım eden Kürtleri haritadan silecekti. Onu aradım ve bunu yapmamasını rica ettim. Sanırım Kürtler onun veya Türkiye'nin doğal düşmanı ve o bunu yapmadı. Sınırda dizilmişlerdi ve bizimle birlikte IŞİD'i yenenleri haritadan sileceklerdi. Dedim ki 'bunu yapamazsın, bunu yapamazsın' ve o bunu yapmadı."





LOCKHEED MARTIN ÜZERİNDEN "OLMAZ" İMASI





Trump, Rus hava savunmu sistemi S-400'ün teslim alınması konusunda ise, "Erdoğan Patriot'ları almak istedi ama Başkan Obama'nın grubu hayır dedi. Erdoğan talep etmeye, onlar da hayır demeye devam etti. Savunma için ihtiyacı vardı ama alamadı. O da gitti Rusya'yla anlaşıp S-400 almaya karar verdi. O da gitti bizimki kadar iyi olmadığını düşündüğüm S-400'leri aldı. Çok para verdi." dedi.





Trump, "Aynı zamanda yüz tane en iyi savaşçı jeti olan F-35'lerden getirtti. Görünmezler, göremediğin bir şeyle savaşmak çok zordur. Sanırım 116 tane aldı, ama 100 tanesini getirtti. Şimdi bunların hepsini ülkesine getirmek istiyor, parasını önceden verdiği uçakların. Ama bizim şirketimiz Lockheed Martin diyor ki 'S-400 bizim sistemimizle uyumlu değil. Eğer S-400 kullanırsan Ruslar bizim dahice F-35'lerimizin sistemini görebilirler." ifadelerini kullandı.





TRUMP: PASTÖR BRUNSON'I BEN GETİRTTİM





Trump son sözlerinin Amerikan medyasında yer alış biçiminden duyduğu rahatsızlığı şöyle dile getirdi= "Şimdi manşetler şöyle olur: Trump Türkiye'yi seviyor; Trump ABD yerine Türkiye'nin tarafında yer alıyor. Hayır almıyorum. Obama'nın geri alamadığı pastör Andrew Brunson'u ben geri getirdim. O zorlu bir adam, fakat ben onunla geçinebiliyorum."

