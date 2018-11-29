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Trump, Erdoğan ile yapacağı görüşmeyi iptal etti
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Trump, Erdoğan ile yapacağı görüşmeyi iptal etti
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29 Kasım 2018 22:13
Trump, Erdoğan ile yapacağı görüşmeyi iptal etti
ABD Başkanı Trump, Putin’den sonra Erdoğan ile planlanan resmi görüşmeyi iptal etti.
SHABER3.COM
ABD Başkanı Donald Trump’ın Arjantin’deki G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yapması planlanan resmi görüşmeleri de iptal ettiği öğrenildi.
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