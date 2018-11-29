Samanyolu Haber /Gündem / Trump, Erdoğan ile yapacağı görüşmeyi iptal etti /29 Kasım 2018 22:13

Trump, Erdoğan ile yapacağı görüşmeyi iptal etti

ABD Başkanı Trump, Putin’den sonra Erdoğan ile planlanan resmi görüşmeyi iptal etti.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump’ın Arjantin’deki G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yapması planlanan resmi görüşmeleri de iptal ettiği öğrenildi.


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