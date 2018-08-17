Samanyolu Haber /Dünya / Trump: Erdoğan birini istedi hapisten çıkarttırdık ama iyi dost olmadıkları ortaya çıktı /17 Ağustos 2018 01:34

Trump: Erdoğan birini istedi hapisten çıkarttırdık ama iyi dost olmadıkları ortaya çıktı

Beyaz Saray'daki kabine toplantısı sırasında konuşan ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ile ilgili olarak "İyi bir dost olmadıkları ortaya çıktı" dediği belirtildi.

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Bloomberg'in haberine göre Trump, İsrail'de tutuklu olan Türk vatandaşı Ebru Özkan'ın serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan adına ABD yönetiminin devreye girdiğini hatırlattı. 

Trump, "Onun için birisini çıkardık. Bir yerden birisini kurtarmak için yardıma ihtiyacı vardı, kurtarıldı. Bizim harika papazımızı tutmak istiyorlar. Bu adil değil, doğru değil" diye konuştu. Trump ardından Hazine Bakanı Mnuchin'e dönerek Brunson nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırımlarda son durumu sordu. Mnuchin, "Bazı bakanlarına yaptırım uyguladık.Hemen serbest bırakmazlarsa yapmayı planladığımız daha fazlası" diye yanıt verdi.

DW
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