Trump: Erdoğan birini istedi hapisten çıkarttırdık ama iyi dost olmadıkları ortaya çıktı

Bloomberg'in haberine göre Trump, İsrail'de tutuklu olan Türk vatandaşı Ebru Özkan'ın serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan adına ABD yönetiminin devreye girdiğini hatırlattı.





Trump, "Onun için birisini çıkardık. Bir yerden birisini kurtarmak için yardıma ihtiyacı vardı, kurtarıldı. Bizim harika papazımızı tutmak istiyorlar. Bu adil değil, doğru değil" diye konuştu. Trump ardından Hazine Bakanı Mnuchin'e dönerek Brunson nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırımlarda son durumu sordu. Mnuchin, "Bazı bakanlarına yaptırım uyguladık.Hemen serbest bırakmazlarsa yapmayı planladığımız daha fazlası" diye yanıt verdi.