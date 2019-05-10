Samanyolu Haber /Ekonomi / Trump dediğini yaptı /10 Mayıs 2019 10:47

Trump dediğini yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret savaşlarının fitilini yeniden ateşledi. Çin'den ithal edilen 200 milyar tutarındaki ürünün Gümrük Vergisi yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarıldı. Trump, ticaret anlaşmasında istediği değişiklikleri kabul etmesi için Çin'e 10 Mayıs Cuma gününe kadar mühlet vermişti.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 200 milyar dolar tutarında Çin ürününe yönelik Gümrük Vergisi'ni bugün Türkiye saatiyle 07:01 itibariyle yüzde 25'e çıkardı. 

Pekin ABD ürünlerine ilave vergi silahı ile misillemede bulunacak.

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin kararını "Derin üzüntüyle karşıladık." açıklamasında bulundu.

HEYETLER MÜZAKERE MASASINDA İKEN VERGİ ARTTI

Gümrük Vergisi artışı dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin arasındaki 10 aylık ticaret savaşını sona erdirmeyi amaçlayan anlaşmayı kurtarmak için iki ülkenin müzakerecileri arasında iki günlük görüşmelerin yapıldığı sırada geldi.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He dün ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile görüşmüştü.

Çin Ticaret Bakanlığı, müzakerelerin devam ettiğini belirterek, ABD'nin Çin'in orta noktada buluşmasını, ortak çaba sarf etmesini ve meseleyi işbirliği ve istişare yoluyla çözmesini umduğunu kaydetti.

GÜMRÜKTE UYGULAMA BAŞLADI

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi'nin (CBP) verdiği bilgiye göre bu gümrük vergisi artışı bugün TSİ 07:01'den sonra Çin'den ABD'ye giden kargolara uygulanıyor. 

Buna göre daha önce yola çıkan ürünler başlangıçtaki yüzde 10 vergi oranına tabi olacak.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump dediğini yaptı Sonraki Haber >>

AKP, 200 bin liralık köfte-ekmek faturasını belediyeye ödetmiş

AKP, 200 bin liralık köfte-ekmek faturasını belediyeye ödetmiş

İşte Türkiye'de yaşanan zulmün belgesi...

İşte Türkiye'de yaşanan zulmün belgesi...

Şakalaşıyorlardı... 20 saniyede felaket!

Şakalaşıyorlardı... 20 saniyede felaket!

Bir evden binden fazla silah çıktı

Bir evden binden fazla silah çıktı

Öğrenciyi servis şoförü kurtardı.

Öğrenciyi servis şoförü kurtardı.

Şaka nereyse faciaya sebep olacaktı...

Şaka nereyse faciaya sebep olacaktı...

Rektör zamları protesto etmek isteyen öğrencilerin üzerine yürüdü

Rektör zamları protesto etmek isteyen öğrencilerin üzerine yürüdü

Ramazan’da bu duaları dilimizden düşürmeyelim...

Ramazan’da bu duaları dilimizden düşürmeyelim...

Böceği muhalifler yerleştirmiş olabilir

Böceği muhalifler yerleştirmiş olabilir

Gül ve Davutoğlu'na dizi üzerinden mesaj

Gül ve Davutoğlu'na dizi üzerinden mesaj
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:28:48