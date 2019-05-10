Trump dediğini yaptı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 200 milyar dolar tutarında Çin ürününe yönelik Gümrük Vergisi'ni bugün Türkiye saatiyle 07:01 itibariyle yüzde 25'e çıkardı.





Pekin ABD ürünlerine ilave vergi silahı ile misillemede bulunacak.





Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin kararını "Derin üzüntüyle karşıladık." açıklamasında bulundu.





HEYETLER MÜZAKERE MASASINDA İKEN VERGİ ARTTI





Gümrük Vergisi artışı dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin arasındaki 10 aylık ticaret savaşını sona erdirmeyi amaçlayan anlaşmayı kurtarmak için iki ülkenin müzakerecileri arasında iki günlük görüşmelerin yapıldığı sırada geldi.





Çin Başbakan Yardımcısı Liu He dün ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile görüşmüştü.





Çin Ticaret Bakanlığı, müzakerelerin devam ettiğini belirterek, ABD'nin Çin'in orta noktada buluşmasını, ortak çaba sarf etmesini ve meseleyi işbirliği ve istişare yoluyla çözmesini umduğunu kaydetti.





GÜMRÜKTE UYGULAMA BAŞLADI





ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi'nin (CBP) verdiği bilgiye göre bu gümrük vergisi artışı bugün TSİ 07:01'den sonra Çin'den ABD'ye giden kargolara uygulanıyor.





Buna göre daha önce yola çıkan ürünler başlangıçtaki yüzde 10 vergi oranına tabi olacak.



