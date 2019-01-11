Trump Davos'a gitmekten vazgeçti









ABD’de hükümetin Davos’ta 22-25 Ocak arasında yapılacak forum öncesinde yeniden açılıp açılmayacağı net değil ancak Trump’ın zirveye katılımını iptal etmesi Demokratlarla siyasi çekişmenin o tarihlere kadar uzama ihtimaline hazırlandığının bir göstergesi olarak algılandı.





Başkan Trump Twitter’dan paylaştığı mesajında “Demokratların sınır güvenliği konusunda inat etmesi yüzünden ve ulusumuzun güvenliği önde geldiğinden, İsviçre’nin Davos kentine Dünya Ekonomik Forumu’na katılmak üzere yapacağım ziyareti iptal ediyorum” diye yazdı.





Başkan Trump daha önce Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada Dünya Ekonomik Forumu’nda bir konuşma yapmayı planladığını ancak hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi durumunda Davos’a gitmeyeceğini söylemişti.





Trump’ın Davos ziyaretini iptal etmesi aynı zamanda Dünya Ekonomik Forumu kapsamında diğer dünya liderleriyle ikili görüşme imkanının da olmayacağı anlamına geliyor. Bunlar arasında Avrupa Birliği ve Çin’le yürütülen ticaret görüşmeleri de yer alıyor.









Trump Meksika sınırında





Meksika sınırına duvar örülmesi gerektiği ve bunun için de bütçeden ödenek verilmesi gerektiği konusunda ısrarlı olan ABD Başkanı Donald Trump Teksas eyaletinin sınır kenti McAllen’a gitti. Yola çıkmadan önce gazetecilere konuşan Trump Demokratlar’la uzlaşıya varamazsa ulusal acil durum ilan edebileceğini yineledi. “Anlaşma olmazsa acil durum ilan etmem sürpriz olmaz” dedi. Beyaz Saray’ın ulusal acil durum ilanı için hukuki gerekçeler üzerinde bir çalışma yaptığı belirtiliyor.





Başkan Trump dün Beyaz Saray’da Demokrat liderlerle yaptığı görüşmeyi terk etmiş, gerekçe olarak da Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin hükümet hemen açılsa bile sınır güvenliği konusunda kendisine destek vermeyeceğini söylemesini göstermişti.





“Duvara Ortaçağ’dan kalma diyorlar, tekerlek de öyle ama işe yarıyor”





Başkan Trump Teksas’a gitmek üzere yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada duvarın parasını Meksika’nın ödeyeceğini söylediği zamanlarda “Ben hiçbir zaman Meksika’nın çek yazacağını söylemedim” ifadesini kullanmıştı.





Sınır kasabası McAllen’da yuvarlak masa toplantısında konuşan Trump “Meksika’nın duvarın parasını ödeyeceğini söylediğimde şunu söyledim: Meksika ödeyecek. Bana 20 milyar dolarlık ya da 10 milyar dolarlık çek yazacaklar demedim. Kimse çek yazmayacak” diye konuştu. Trump, Kongre’nin ABD, Meksika ve Kanada arasındaki yeni ticaret anlaşmasını onaylaması durumunda Meksika’nın duvar parasını kat kay ödeyeceğini savundu.





Başkan Trump “Duvarın ortaçağdan kalma olduğunu söylüyorlar. Ne olmuş, tekerlek de öyle. İşe yarayan bazı şeyler vardır. Tekerlek nasıl işe yarıyorsa duvar da işe yarıyor” sözleriyle sınıra duvar örülmesi fikrini bir kez daha savundu.





Teksas eyaletinden iki Cumhuriyetçi senatörün de eşlik ettiği sınır kasabasına ziyarette Trump sınır devriye muhafızlarıyla bir araya geldi. Trump “Bu konuda sağduyu önemli. Beton ya da çelik burada duvara ihtiyacımız var. Mesele siyaset değil, doğru şeyi yapmakla ilgili” dedi. Trump bir kez daha Meksika sınırına yıllar önce duvar örülmesi gerektiğini savundu.





Göç reformunun daha geniş bir çalışma gerektirdiğini belirten Trump önce hızlı bir şekilde sınıra bariyer örülmesi gerektiğini söyledi. Demokratlar’la uzlaşı olması durumunda da “O zaman ne olacağını görürüz. Ulusal acil durum ilan etmek kolay. Dava açabilirler ama ben her şeye hazırlıklıyım” diye konuştu.





ABD’de hükümetin kapanması protesto edildi





20 gündür kısmen kapalı olan hükümet gizli servis çalışanlarından çiftçilere kadar pek çok kesimi etkiliyor. Başta başkent Washington olmak üzere bazı kentlerde hükümetin yeniden açılması talebiyle, hükümetin kapanması yüzünden zorunlu izne çıkmak durumunda kalan federal çalışanlar, taşeronlar ve sendika temsilcileri protesto gösterisi düzenledi.





Sendika liderlerinin çağrısı üzerine Beyaz Saray’a yakın bir alanda toplanan göstericiler hükümetin bir an önce açılmasını talep etti.





Protesto gösterisini düzenleyen sendikalardan biri olan NFFE’nin sözcüsü bu konunun siyaset üstü bir konu olduğunu, asıl meselenin insanların yeniden çalışmaya başlayarak maaşlarını alabilmesini sağlamak olduğunu vurguladı.





Beyaz Saray’a yakın 16. Cadde’de AFL-CIO (Amerikan Emek Federasyonu ve Endüstriyel Örgütler Kongresi) binası önünde toplanan göstericiler ellerinde “İşe dönmek istiyorum”, “Kongre işini yapsın, biz de işimizi yapalım” yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler daha sonra da hükümetin yeniden açılması talebiyle Beyaz Saray’a yürüdü.





Eyleme Kongre’nin Demokrat üyeleri de destek verdi. Bunlar arasında Temsilciler Meclisi’nin önde gelen Demokrat üyelerinden Steny Hoyer de vardı.





ABD’de federal hükümet bu Cumartesi gününe kadar açılamazsa bir rekor kırılmış olacak.