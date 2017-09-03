Trump: Çok düşmanca ve tehlikeli

Trump: Kuzey Kore tek bir şeyden anlar!





Trump, “Kuzey Kore’nin sözleri ve eylemleri çok düşmanca ve tehlikeli olmaya devam ediyor. Çin için de büyük bir tehlike ve sıkıntı kaynağı olan haydut bir devlet. Kuzey Kore tek bir şeyden anlar!” dedi.





Kuzey Kore’nin dün gece gerçekleştirdiği hidrojen bombası denemesi dünyada büyük yankı uyandırdı. Japonya, Çin ve Güney Kore başta olmak üzere pek çok ülkeden denemeyi kınayan açıklamalar geldi. Konuyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump ilk kez konuştu.





ABD Başkanı Donald Trump, “Kuzey Kore’nin sözleri ve eylemleri çok düşmanca ve tehlikeli olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.





Twitter’dan açıklama yapan Trump, “Çin için de büyük bir tehlike ve sıkıntı kaynağı olan haydut bir devlet. Kuzey Kore tek bir şeyden anlar!” dedi.





Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefonda görüşerek AB’nin Kuzey Kore karşısında yaptırımlarını artırması gerektiği konusunu konuştular.





İki lider Kuzey Kore’nin hidrojen bombası denemesini kınadı.