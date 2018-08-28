Samanyolu Haber /Dünya / Trump: Brunson'u almaya çalışıyoruz /28 Ağustos 2018 10:09

Trump: Brunson'u almaya çalışıyoruz

Beyaz Saray'da Evanjelist cemaatini ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, ev hapsindeki rahip Andrew Brunson hakkında konuştu. Trump "Rahip Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz" ifadesini kullandı.

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NTV'nin aktardığı habere göre Trump, dün akşam verdiği yemekte Evanjelist cemaatinin liderlerini ağırladı.
Liderlere yönelik bir konuşma yapan Trump, İzmir'de ev hapsinde tutulan papaz Brunson'a da değindi.

Brunson'u geri getirmeye çalıştıklarını ve bunun için mücadele verdiklerini söyleyen Trump, "Birçok kötü şeyin olmasını önlüyoruz. Aralarında Kuzey Kore'deki bir rahip de olmak üzere rehineleri evlerine döndürdük. Rahip Brunson'ın Türkiye'den serbest kalması için savaşıyoruz. Ve büyük ilerleme kaydettik" dedi.

??Trump'ın açıklamasının davetliler tarafından coşkuyla alkışlandığı ifade edildi.

Bir diğer güçlü alkış ise İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasıyla ilgili konuşması sırasında geldi.

Toplantıda ABD'deki son gelişmelerden de bahseden Trump, geçtiğimiz hafta sonu hayatını kaybeden Senatör John McCain için önümüzdeki günlerde etkinlikler düzenleneceğini açıkladı. Toplantıya ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de katıldı.

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