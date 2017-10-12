Trump: Basının ne istiyorsa onu yazabilmesi iğrenç

Apprentice yarışmasıyla kendisini bir yıldız haline getiren NBC’ye hedef alan Trump, kanalın haberini “sahte haber” ve “saf hayal ürünü” diye tanımladı. NBC geçen hafta da, Dişişleri Bakanı Tillerson’ın Trump’a “moron” dediği haberini yaparak Beyaz Saray yönetimini kızdırmıştı.







Trump Twitter’de paylaştığı mesajda “NBC ve diğer kanallardan sahte haberler gelirken, lisanslarını tartışmaya açmak hangi aşamada uygun olur? Ülke için kötü!” dedi.





Trump daha sonra da Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşmesinden önce NBC’nin haberini reddetti. Trump ”Basının ne istiyorsa onu yazabiliyor olması açıkçası iğrenç ve bu mesele ele alınmalı” dedi.





ABD Başkanı ülkenin nükleer silahlarını arttırmak isteyip istemediği sorulduğunda da, sadece bu silahları “mükemmel durumda” tutmanın ele alındığını ifade etti.





Trump “Ama şimdi elimizdekilerin 10 katını istediğimi söylemeleri, inanın bana bu tamamen gereksiz. Modernizasyon ve bakım istiyorum. En iyi durumda olmalarını istiyorum.” dedi.





Savunma Bakanı Jim Mattis de NBC’nin haberini reddetti.