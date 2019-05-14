Samanyolu Haber /Dünya / Trump bağımsızlık kutlamalarını değiştiriyor /14 Mayıs 2019 00:01

Trump bağımsızlık kutlamalarını değiştiriyor

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 50 yıldır başkanların katılmadığı ve partiler üstü geleneklerle kutlanan Bağımsızlık Günü'ne el attı. Trump'ın kutlamalara katılan ilk başkan olacağı ve bir konuşma da yapacağı belirtildi. Demokratlar, "Eğer Başkan bu kutlamaları kendi gösterisine çevirirse, Amerikan halkının tepkisini çekecektir” diyor.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkede her yıl 4 Temmuz günü düzenlenen bağımsızlık kutlamalarını değiştirmeyi planladığı belirtiliyor. Washington Post’un haberine göre, Trump’ın yapacağı değişiklikler sonrası kutlamaların merkezi Kongre’nin önü olmayacak. ABD Başkanı’nın, geleneğin aksine törenlere katılarak konuşma yapmayı planladığı da öne sürüldü.

Trump şubat ayında Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Bu tarihi kaydedin. 4 Temmuz’da devasa havai fişek gösterisi, eğlence ve favori başkanınızın konuşması olacak” ifadelerini kullanmıştı. Gazetenin haberinde de, Trump bu tarihte İçişleri Bakanı David Bernhardt’ı görevlendirdi. Bakan ile Trump’ın üç aydır devam eden çalışmalarına son şeklini verdiği belirtiliyor.

Buna göre, “Amerika’ya Saygıyla Selam” adı konulan yeni plana göre yarım yüzyıldır aynı şekilde düzenlenen kutlamalarda dikkat çekici değişiklikler yapılacak. Havai fişek gösterisi Ulusal Park’tan Potomac Nehri kenarına taşınacak ve eğlence için ikinci bir sahne kurulacak.

50 YILLIK GELENEK

Kongre’nin önünden başlayan Ulusal Park’ta binlerce Amerikalı’nın ve turistin katıldığı hava fişek gösterisi ve konserler, neredeyse 50 yıldır sürdürülen partiler üstü bir gelenek. 1947’den beri televizyondan naklen yayınlanan havai fişek gösterisine 1981’de ücretsiz konser de eklendi.

Trump 2017’de Fransa’nın ulusal bayramı Bastille Günü’ne katıldığından ve askeri geçit törenini gördüğünden beri, kendisinin merkezinde olduğu büyük ölçekli bir gösteri niyetini dile getiriyordu. Trump yönetimi, 2018’in başında Muharipler Günü için başkent Washington’da da bir askeri geçit töreni planlamış ancak yüksek maliyet nedeniyle bu plan rafa kaldırılmıştı.

DEMOKRATLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Washington Post’a göre, Trump’ın bu geleneğe siyaseti karıştırma çabası, Demokratlar ve Washington Belediyesi içinde tepkilere neden oldu bile. Gazeteye bilgi veren bir belediye yetkilisi, Trump’ın konuşma yapmak için Ulusal Park’a gelişi ve havai fişek gösterisinin yer değiştirmesi için gereken hazırlıklar nedeniyle endişeli olduklarını belirtti. Tüm bu hazırlıkların, Washingtonlular kadar temmuz ayında sayıları hızla artan turistlerin hayatını da zorlaştıracağı belirtiliyor.

‘VERGİLERDEN KARŞILANMAMALI’

Washington Post’a konuşan yetkililer ayrıca tüm değişikliklerin maliyetinin, halkın vergilerinden karşılanmaması gerektiği ve federal hükümetin bütçesinden çıkması gerektiğini dile getirdiler. Washington Post’a konuşan Demokrat temsilci Betty McCollum da, “Eğer Başkan bu kutlamaları kendi gösterisine çevirirse, Amerikan halkının tepkisini çekecektir” dedi.

BAŞKANLAR KATILMIYOR

Yakın tarihte hiçbir ABD Başkanı, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılmadı. Başkanlar, bu tatili genelde Beyaz Saray’da geçiriyor.

4 Temmuz 1776’da Amerika’da bulunan 13 İngiliz kolonisi, Bağımsızlık Bildirgesi’ne imza atarak İngiliz Krallığı’yla bağlarını tamamen koparmıştı. Bağımsızlığın ilanından bir yıl önce başlayan Bağımsızlık Savaşı 1783’te imzalanan Paris Anlaşması’yla sona ermiş, İngiltere Amerika’nın bağımsızlığını tanımıştı. 

(Amerika’nın Sesi)

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