Trump Bağdat’ı kızdırdı: ABD askerinin Irak’tan çıkması için yasa hazırlanıyor

ABD, Suriye’den çekilirken Irak’taki askeri üslerini tutma gerekçesini İran’ı izlemeye almak olarak açıklamıştı. Irak’ta iktidarın en etkili unsuru olan Şii hareketinin önde gelenlerinden biri olan Irak Meclis Başkan Yardımcısı Hasan El Kaabi, yazılı açıklamayla Trump’ı kınadı.









Trump’ın güçlerinin komşu bir ülkeye saldırı için Irak’ta kalacağını söylemesinin bir provokasyon olduğunu dile getiren El Kaabi şöyle dedi: “Irak’taki ABD varlığını sonlandırmak için herkese çağrı yapıyoruz. ABD ile güvenlik anlaşmasının iptali ve askerlerinin çıkarılması için yasa çıkaracağız.”





Şii milis gücü Asayib Ehlilhak’a mensup milletvekili Hasan Sari de Trump’a hitaben “Irak babanın çiftliği değil” dedi.









Iraklı çok sayıda milletvekili de Trump’a tepki gösteren açıklamalar yaptı.