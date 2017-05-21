Trump Arap liderlerle buluştu

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Donald Trump Bahreyn, Katar, Mısır, Kuveyt gibi İslam ülkeleri liderleriyle bir araya geldi.





Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile fotoğraf çekimi sırasında bir açıklama yapan Trump bu ülkeyle ilişkilerin kendi görev dönemi sırasında daha iyi hale geleceğini söyledi. Trump "Ülkelerimizin birbiriyle harika bir ilişkisi var, biraz gerginlik olmuştu ama bu yönetimle bir gerginlik olmayacak” diye konuştu. Bahreyn Kralı da iki ülke arasındaki ilişkinin "karşılıklı anlayış ve stratejiye dayanan oldukça iyi bir temele” sahip olduğunu söyledi.





Bahreyn 2002 yılında Washington tarafından "NATO üyesi olmayan başlıca müttefik” (major non-NATO ally) ilan edilmişti. ABD Donanması'nın 5.Filosu'na ev sahipliği yapan Bahreyn, ABD öncülüğündeki askeri koalisyonlarda yer alıyor. Geçmişte Beyaz Saray dahil olmak üzere Batılı hükümetler Bahreyn'i Şii muhaliflere yönelik uygulamaları nedeniyle eleştirmişti.





Katar Emiri ile de bir araya gelen Trump emirle "bir dizi güzel askeri teçhizat” satışını görüşeceğini söyledi. Trump "hiç kimse bunları ABD gibi yapamaz” diye konuştu.





ABD Başkanı Trump, Riyad'a geldiği ilk gün de twitter hesabı üzerinden burada bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.





MISIR CUMHURBAŞKANI SİSİ İLE İKİNCİ KEZ GÖRÜŞTÜ





Görüşmeler için Riyad'ta bulunan ABD Başkanı Trump, kısa süre önce Beyaz Saray'da büyük ilgi ile ağırladığı Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ikinci kez bir araya geldi. Bu görüşme, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından da videolu olarak paylaşıldı.











