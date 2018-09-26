Samanyolu Haber /Dünya / Trump 'Amerika'yı ileri taşıdık' dedi, Genel Kurul kahkahaya boğuldu /26 Eylül 2018 13:36

Trump 'Amerika'yı ileri taşıdık' dedi, Genel Kurul kahkahaya boğuldu

ABD Başkanı BM Genel Kurulu'nda konuştu.

Trump BM genel Kurulunu güldürdü

 
Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu'nda konuşan ABD Başkanı Donald Trump "1 yıl önce karşınıza ilk kez çıktım. Dünyamızın karşı karşıya olduğu tehditleri söylemiş ve daha parlak bir gelecek için neler  yapabileceğimizden söz etmiştim. Bugün yine BM Genel Kurulu'ndayım ve aldığımız yolu size anlatmak isterim.
2 yılda benim yönetimim çoğu yönetimin çok daha ötesine gitti ve ABD'yi ileriyi taşıdı" dedi.

Bunun üzerine BM Genel Kurulu'ndan gülme sesleri yükseldi. Trump, bunun üzerine "Gülmenizi beklemiyordum ama teşekkürler yine de" dedi.
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Trump BM genel Kurulunu güldürdü

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