Samanyolu Haber /Dünya / Trump açıkladı: Görevini bırakıyor /14 Haziran 2019 00:07

Trump açıkladı: Görevini bırakıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamayla, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders'ın Haziran ayı sonunda görevini bırakacağını belirtti.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamayla, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders'ın Haziran ayı sonunda görevini bırakacağını belirtti.
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