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Trump açıkladı: Görevini bırakıyor
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Trump açıkladı: Görevini bırakıyor
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14 Haziran 2019 00:07
Trump açıkladı: Görevini bırakıyor
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamayla, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders'ın Haziran ayı sonunda görevini bırakacağını belirtti.
SHABER3.COM
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamayla, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders'ın Haziran ayı sonunda görevini bırakacağını belirtti.
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