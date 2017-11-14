Trump: ABD'ye dönünce önemli bir açıklama yapacağım

Asya turunun son ayağı olan Filipinler'de bulunan ABD Başkanı Donald Trump resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Washington'a döndüğünde Beyaz Saray'dan önemli bir açıklama yapacağını belirtti.







Trump, tarih ve saatinin henüz belinlenmemiş olduğunu söylediği açıklamasının içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi vermedi.





