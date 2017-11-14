Samanyolu Haber /Dünya / Trump: ABD'ye dönünce önemli bir açıklama yapacağım /14 Kasım 2017 11:38

Trump: ABD'ye dönünce önemli bir açıklama yapacağım

ABD Başkanı Trump, resmi Twitter hesabından paylaştığı iletisinde, Filipinler'den ABD'ye dönüşünde önemli bir açıklama yapacağını yazdı.

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Asya turunun son ayağı olan Filipinler'de bulunan ABD Başkanı Donald Trump resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Washington'a döndüğünde Beyaz Saray'dan önemli bir açıklama yapacağını belirtti.

Trump, tarih ve saatinin henüz belinlenmemiş olduğunu söylediği açıklamasının içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi vermedi.

ARTIK KURALLAR DEĞİŞTİ'

Trump, Japonya, Çin, Güney Kore, Vietnam ve Filipinler'i kapsayan 2 haftalık gezisinin ardından ABD ile ticaret yapan tüm ülkelerin 'artık kuralların değiştiğini öğrendiğini' söylemiş, Filipinler'in başkenti Manila'dan attığı tweet'te "ABD'yle ilişkiler adil ve karşılılıklılık esasına uygun olmalıdır. (ABD'nin) Büyük dış ticaret açığı hızla düşürülmelidir" diye yazmıştı.

5 ülkeyi kapsayan ziyaretlerinde 'pek çok arkadaş edindiğini' söyleyen Trump, özellikle Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye yapmış olduğu ziyareti 'olağanüstü başarılı' olarak nitelendirmişti. 
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