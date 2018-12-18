Trump, ABD'nin 'cumartesi gecesi eğlencesinin' yargılanmasını talep etti

ABD'nin en sevilen televizyon eğlence programı Saturday Night Live (SNL) yine Noel'e Alec Baldwin'in canlandırdığı Donald Trump skeçiyle selam yolladı.

Bu kez Frank Capra'nın 1946 tarihli Noel filmi klasiği Şahane Hayat'a (It's a Wonderful Life) atıf yapan şov, 15 Aralık'ta yayımlanan bölüme Şahane Trump (It's a Wonderful Trump) adını verdi.





Ve filmde Jimmy Stewart'ın canlandırdığı karaktere intiharın eşiğindeyken koruyucu meleği tarafından kendisinin hiç varolmadığı bir dünyanın nasıl olacağının gösterilmesi fikrinden hareket eden şov, Donald Trump ABD Başkanı seçilmemiş olsaydı dünyanın nasıl bir yer olacağını tahayyül etti.





Her zamanki gibi Trump'ı canlandıran Baldwin "Bazen hiç başkan seçilmemiş olmayı diliyorum" dediğinde gökten inen koruyucu meleği Kenan Thompson oynadı. Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'ı Ben Stiller, Trump'ın Yüksek Mahkeme yargıcı atadığı Brett Kavanaugh'ı Matt Damon gibi yıldızlar canlandırdı.











Rus müdahalesiyle ilgili kanıtlanmamış iddiaları soruşturan Özel Savcı Robert Mueller ile Trump arasında hala gerçekleşmemiş hesaplaşma da ti'ye alındı. Belki de ABD'deki en koyu Trump karşıtı olan Robert De Niro'nun oynadığı Mueller, Trump başkan seçilmediği için 'bir takım ahmakları vatana ihanetten soruşturmasına gerek kalmadığını' ve torununa daha fazla vakit ayırabildiğini söyledi. Ama "Her şeyi biliyorum" diye gözdağı vermeyi ihmal etmedi.





