Samanyolu Haber /Dünya / Trump: ABD askerlerinin Suriye'den çıkışını zamana yayacağız, Kürtleri koruyacağız /02 Ocak 2019 22:50

Trump: ABD askerlerinin Suriye'den çıkışını zamana yayacağız, Kürtleri koruyacağız

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump Suriye'deki Amerikan askerlerinin çekilmesini zamana yayacaklarını ve ABD destekli Kürt güçleri korumaya devam edeceklerini söyledi.

SHABER3.COM

Beyaz Saray'da yapılan kabine toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığının çekilmesiyle ilgili olarak kesinlikle 4 aylık bir takvim dillendirmediğini de belirtti.

ABD basınında geçtiğimiz günlerde yer alan bazı haberlerde Trump'ın Suriye'den çekilme konusunda 4 aylık bir süre öngördüğü iddiaları yer almıştı.

Trump: Kim Jong-un'dan harika bir mektup aldım, görüşeceğiz

Donald Trump, ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan bir mektup aldığını ve yakın zamanda kendisiyle görüşeceğini açıkladı. Trump, "Kim Jong-un'dan harika bir mektup aldım." dedi.

Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılma hızı konusunda herhangi bir taahhütte bulunmadığını söyleyen Trump, Kim ile görüşmeleri sayesinde Asya'da büyük bir savaşın önlendiğini de iddia etti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump: ABD askerlerinin Suriye'den çıkışını zamana... Sonraki Haber >>

Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü

Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü

Ekonomist Eğilmez: IMF doların 10 TL'yi geçeceğini öngörüyor

Ekonomist Eğilmez: IMF doların 10 TL'yi geçeceğini öngörüyor

Helikopterin düşme anı kameralara yansıdı

Helikopterin düşme anı kameralara yansıdı

Hırsızın aptalı böyle oluyor her halde

Hırsızın aptalı böyle oluyor her halde

Rusya'da gaz faciası

Rusya'da gaz faciası

ACIYORUM!..

ACIYORUM!..

Baskılardan dolayı oyunu iptal oldu

Baskılardan dolayı oyunu iptal oldu

İlginç kaza kameralara takıldı

İlginç kaza kameralara takıldı

Bunların korkusu dağları aşmış

Bunların korkusu dağları aşmış

Otobüse alınmayan yolcu, şoföre biber gazı sıktı

Otobüse alınmayan yolcu, şoföre biber gazı sıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:19:37