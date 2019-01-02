Trump: ABD askerlerinin Suriye'den çıkışını zamana yayacağız, Kürtleri koruyacağız

Beyaz Saray'da yapılan kabine toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığının çekilmesiyle ilgili olarak kesinlikle 4 aylık bir takvim dillendirmediğini de belirtti.







ABD basınında geçtiğimiz günlerde yer alan bazı haberlerde Trump'ın Suriye'den çekilme konusunda 4 aylık bir süre öngördüğü iddiaları yer almıştı.





Trump: Kim Jong-un'dan harika bir mektup aldım, görüşeceğiz





Donald Trump, ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan bir mektup aldığını ve yakın zamanda kendisiyle görüşeceğini açıkladı. Trump, "Kim Jong-un'dan harika bir mektup aldım." dedi.





Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılma hızı konusunda herhangi bir taahhütte bulunmadığını söyleyen Trump, Kim ile görüşmeleri sayesinde Asya'da büyük bir savaşın önlendiğini de iddia etti.



