Trump’a senatodan şok

Senato, Başkan Donald Trump’ın yasama tatili süresince memnun olmadığı yetkilileri görevden almasının ve yeni atamalar yapmasının da önünü kesti.

ABD Senatosu, yaz tatiline girmeden önce, Başkan Trump’ın Kongre tatildeyken kendi başına herhangi bir atama yapmasını engelleyecek bir formül üzerinde anlaştı. Senatörler, “proforma oturum” adıyla bilinen prosedürü işleterek geçici oturumlar düzenleyecek. Bu oturumlar sayesinde, teknik olarak Senato açık kalacak ve başkan da, senatonun tatilde olduğu dönemlerde atama yapma yetkisini kullanamayacak. Senatörler bu kararı, Trump’ın Adalet Bakanı Jeff Sessions’a yönelik son eleştirileri dolayısıyla aldı. Trump’ın Kongre tatilinde Sessions’ı kovabileceği spekülasyonları üzerine Kongre harekete geçti. Washington Post gazetesinin iddiasına göre Trump, Kongre’nin yıllık Ağustos tatilinde Sessions’ı görevden alıp; yerine seçeceği Adalet Bakanı’nın uzun Senato onay oturumlarına maruz bırakmadan atayabilmek için, danışmanlarıyla fikir alış verişi yaptı. Beyaz Saray bu iddia için de “daha fazla yalan haber” haber açıklaması yaptı. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da, NBC kanalına yaptığı açıklamada, Trump, Sessions’ı kovarsa bunun son derecek kötü bir adım olacağını söyledi.





‘’Mueller’in peşine düşmesi sonu olur’’





Trump, Adalet Bakanlığı’nın Rusya soruşturmasından kendini çektiği için Sessions’a öfkeli ve bu öfkesini özellikle son günlerde sıkça dile getiriyor. Rusya soruşturmasının cezaî ayağını idare eden eski FBI Başkanı Robert Mueller da Trump’ın hedefinde. 2016 seçimlerinde kampanya ekibinin kazanmak için Moskova ile işbirliği yaptığı iddialarının soruşturulmasını Trump “cadı avı” olarak niteliyor. Graham, Trump’ın Mueller’in peşine düşmesinin, başkanlığının sonunu hazırlayacağını da savunuyor. Trump son günlerde paylaştığı Twitter mesajlarında Sessions için “çok zayıf” demişti. Trump New York Times gazetesine verdiği demeçte de, “Sessions’ın Rusya soruşturmasından kendisini çekeceğini bilseydim adalet bakanı olarak atamazdım” demişti.