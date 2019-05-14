Samanyolu Haber /Dünya / Trump '120 bin asker gönderilecek' iddiasını yalanladı /14 Mayıs 2019 20:42

Trump '120 bin asker gönderilecek' iddiasını yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump, New York Times gazetesinin öne sürdüğü "İran'a karşı 120 bin asker gönderilecek" iddiasını yalanladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, New York Times gazetesinin öne sürdüğü "İran'a karşı 120 bin asker gönderilecek" iddiasını yalanladı.

Amerikan New York Times gazetesi, Beyaz Saray'da Perşembe günü yapılan bir ulusal güvenlik toplantısında İran'ın Amerikan güçlerine saldırması ya da nükleer silah geliştirme faaliyetlerini hız vermesi durumunda Ortadoğu'ya sayısı 120 bin askere kadar çıkabilecek bir kuvvet gönderilmesini öngören bir harekât planı sunulduğunu iddia etti. İddia, ABD Başkanı Trump tarafından yalanlandı.
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