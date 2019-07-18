Samanyolu Haber /Gündem / TRT'ye Karlov suikasti operasyonu /18 Temmuz 2019 10:38

TRT'ye Karlov suikasti operasyonu

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikast soruşturmasında altı TRT çalışanı gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT'de yayınlanmasıyla ilgili soruşturmada altı TRT çalışanı hakkında gözaltı kararı aldı. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler savcılığın talimatı ile biri eski altı TRT çalışanını gözaltına aldı. 

SERGİ AÇILIŞINDA POLİS TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

19 Aralık 2016'da Ankara'daki Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki fotoğraf sergisi açılışı sırasında dönemin Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlı saldırı düzenlenmişti. 

Saldırı sonrası Karlov hayatını kaybederken, Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş özel harekât polislerinin yaptığı operasyonda öldürülmüştü.
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