TRT'ye Karlov suikasti operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler savcılığın talimatı ile biri eski altı TRT çalışanını gözaltına aldı.
SERGİ AÇILIŞINDA POLİS TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
19 Aralık 2016'da Ankara'daki Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki fotoğraf sergisi açılışı sırasında dönemin Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlı saldırı düzenlenmişti.
Saldırı sonrası Karlov hayatını kaybederken, Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş özel harekât polislerinin yaptığı operasyonda öldürülmüştü.