TRT'ye format hırsızlığından ceza

TRT, 2013 yılında yayınladığı ‘Türk Dünyası Şarkı Yarışması’nın formatını izinsiz kullandığı gerekçesiyle 2. Fikri ve Hukuki Sınai Haklar Mahkemesi tarafından mahkum edildi.







Mahkeme, programın formatının Furat Emir olarak tanınan Onur Furat adlı müzisyene ait olduğu gerekçesiyle TRT’nin, 10 bin TL manevi, 15 bin TL de telif tazminatı ödemesine karar verdi.





'TRT MANEVİ HAKLARI İHLAL ETTİ'

TRT’nin eyleminin ‘hukuka aykırı’ olduğuna dikkat çekilen gerekçede, “Davalı tarafça yayımlanan programda davacıya ait ürünün adında değişiklik yapıldığı ve izin almadan umuma arz edildiği için davacının FSEK’ten kaynaklanan manevi haklarının ihlal edildiği sonucuna ulaşılmaktadır. Eserden doğan hakları ihlal olunan davacının FSEK uyarınca telif tazminatı ve manevi tazminat isteme ve hükmün ilanını isteme hakları bulunmaktadır” denildi.