Samanyolu Haber /Gündem / TRT'nin Hoşafına sürpriz bir isimden destek /10 Ağustos 2017 02:07

TRT'nin Hoşafına sürpriz bir isimden destek

TRT'nin "Organik Hoşaf Projesi"ne ilginç bir isimden destek geldi... ODA TV 'nin sahibi Soner Yalçın da bugün konuyla ilgili bir yazı yazdı. 'Kübra'nın hakkı birinciliktir' dedi. Yalçın'a cevap sinema oyuncusu Talat Bulut'tan geldi.

Talat Bulut'tan Soner Yalçın'a kapak

TRT'nin düzenlendiği "Bir Fikrin mi Var?" isimli yarışma programında, Kübra Ağca isimli gıda mühendisi gencin "Organik Hoşaf Projesi" finale kaldı. Proje, ürünlerin kimyasal katkı maddesi kullanılmadan raf ömrünü uzatmakla ilgili bir projeydi. Bu projenin finale kalması sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

ODA TV sitesi sahibi  Soner Yalçın da bugün "Başörtülü Hoşaf" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Fransa'daki peynir ayaklanmasını hatırlatarak, "Kübra Ağca, katkı maddesiz raf ömrü uzun doğal bir içecek buldu ise, bu büyük buluştur.


Diğer yarışmacıların hakkını yemek istemem ama yapım şirketinin açıklaması doğru ise Kübra'nın hakkı birinciliktir. Kübra Ağca buna karşı alternatif sağlıklı beslenme için çaba harcıyor ise nasıl onu desteklemeyiz? Zihninizi kirleten "Gardrop muhalefetini" bırakınız artık" diye yazdı.

Talat Bulut'tan Yalçın'a kapak
Oyuncu Talat Bulut ise Twitter adresinden Soner Yalçın'a bir mesaj gönderi. Bulut şöyle konuştu: 'Bugünkü yazınızda hoşaftaki özü kaçırdığımızı ve sosyal medyadaki paylaşımlarımızın da birer gardrop muhalefeti olduğunu söylemişsiniz. Yazınızda yine bizlerin gerici bir noktaya savrulduğumuzu vurgulamışsınız. Bu kardeşimizin girişimciliğine siz, 'genç bilim insanı' diyorsanız sizin ilerici rüzgarınızda pek durmamak gerek.
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