TRT'nin Hoşafına sürpriz bir isimden destek

TRT'nin düzenlendiği "Bir Fikrin mi Var?" isimli yarışma programında, Kübra Ağca isimli gıda mühendisi gencin "Organik Hoşaf Projesi" finale kaldı. Proje, ürünlerin kimyasal katkı maddesi kullanılmadan raf ömrünü uzatmakla ilgili bir projeydi. Bu projenin finale kalması sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.





ODA TV sitesi sahibi Soner Yalçın da bugün "Başörtülü Hoşaf" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Fransa'daki peynir ayaklanmasını hatırlatarak, "Kübra Ağca, katkı maddesiz raf ömrü uzun doğal bir içecek buldu ise, bu büyük buluştur.









Diğer yarışmacıların hakkını yemek istemem ama yapım şirketinin açıklaması doğru ise Kübra'nın hakkı birinciliktir. Kübra Ağca buna karşı alternatif sağlıklı beslenme için çaba harcıyor ise nasıl onu desteklemeyiz? Zihninizi kirleten "Gardrop muhalefetini" bırakınız artık" diye yazdı.





Talat Bulut'tan Yalçın'a kapak

Oyuncu Talat Bulut ise Twitter adresinden Soner Yalçın'a bir mesaj gönderi. Bulut şöyle konuştu: 'Bugünkü yazınızda hoşaftaki özü kaçırdığımızı ve sosyal medyadaki paylaşımlarımızın da birer gardrop muhalefeti olduğunu söylemişsiniz. Yazınızda yine bizlerin gerici bir noktaya savrulduğumuzu vurgulamışsınız. Bu kardeşimizin girişimciliğine siz, 'genç bilim insanı' diyorsanız sizin ilerici rüzgarınızda pek durmamak gerek.