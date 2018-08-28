TRT'den ekranda ABD'ye ilginç tepki!

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) her Pazar sabahı TRT 1 kanalından saat 09:55'te kovboy filmi yayınlama geleneğine son verdi.







YERİNE EV SİNEMASI KUŞAĞI GETİRİLDİ





1980'li yıllardan beri yayınlanan ve "Western Kuşağı" olarak bilinen saatte artık "Ev Sineması" kuşağı yayınlanacak. Bu kuşaktaki filmlerin tamamı TRT ve Kültür Bakanlığı destekli Türk filmlerinden oluşacak. Kuşağın ilk filmi de, önümüzdeki pazar günü yayınlanacak olan Ya Nasip Ya Kısmet olacak.





SON FİLM JOHN WAYNE'İN "KİN TUZAĞI" OLDU





TRT, son olarak 19 Ağustos'ta John Wayne'in baştolünde oynadığı 1971 yapımı "Kin Tuzağı" filmini yayınlamıştı. Dün, yani 26 Ağustos Pazar günü kovboy filmi yayınlamayan TRT, bunun yerine "Beni Böyle Sev" dizisinin tekrarını ekranlara getirdi.





ABD'YE TEPKİ OLARAK MI KALDIRILDI





TRT'nin aldığı bu kararda, ABD Başkanı Trump'ın "Rahip Brunson" krizi olarak bilinen gerilim nedeniyle Türkiye'ye karşı başlattığı kampanyanın olduğu iddia edildi.







KOVBOY FİLMLERİ HEDEFTEYDİ





TRT'ye sosyal medyadan söz konusu kovboy filmlerini yayınlamaması için çağrılar yapılmıştı. Konuyu köşesine taşıyan havuz medyası ve burada yazan Tv yorumcusu Yüksel Aytuğ da Western Kuşağı'nı eleştiren bir okur mektubunu yayınlayarak "Kovboy filmlerinin bir misyonu vardı. Masumları düşmanlaştırıp öldürüyor ve sonra da kendilerini kahraman ilan ediyorlardı. Artık bu duruma son verilmelidir. TRT bu hassasiyeti göstermelidir" mesajını okurlarıyla paylaşmıştı.