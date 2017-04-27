TRT'den bir yasak kararı daha

TRT'nin muhalif sanatçılara yönelik sansürü devam ediyor. Eski CHP İstanbul Milletvekili ve Türk Halk Müziği'nin en önemli isimlerinden Sabahat Akkiraz'a uygulanan TRT sansürünün ardından Erdal Erzincan'a da yasak geldi.





Twitter'dan açıklama yapan sanatçı Erdal Erzincan, "TRT'den bana bir yasak gelmiş" dedi. Erzincan, yasağı "Eğer doğru ise buna hayır demezem!" ifadeleriyle de Ti'ye aldı.





Sabahat Akkiraz da sosyal medya hesabından Erdal Erzincan'a destek vererek şunları yazdı: "Sevgili Erdal Erzincan da TRT tarafından yasaklanmış... Amma türkü yapmışız. 'Hayırlı Bir Türkü' sonuncunda yasaklanmak onurdur. Hayırlı olsun"

