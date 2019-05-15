Samanyolu Haber /Medya / TRT'den 169 kişi gönderiliyor /15 Mayıs 2019 09:25

TRT'den 169 kişi gönderiliyor

Haber-Sen Genel Sekreteri Ustaoğlu, TRT'nin 169 kişiyi kurumdan ayırarak başka kurumlara göndermek üzere Devlet Personel Başkanlığı’na bildirdiğini söyledi.

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Cumhuriyet'in haberine göre bin 786 kişinin “teşvik” adı altında ikna odası aracılığıyla emekli edildiğini anımsatan Haber Sen Genel Sekreteri Burak Ustaoğlu, “TRT’de ‘İstihdam Fazlası Personel’ var denilerek, tecrübeli 169 TRT emekçisi başka kurumlara gönderilmek üzere Devlet Personel Başkanlığı’na bildirildi” dedi.

Ustaoğlu, “İstihdam fazlası olduğu gerekçesi ile 169 personel başka kurumlara gönderilirken AA’dan 280 kişi nasıl TRT’de işe alındı?” diye sordu. Ustaoğlu, TRT’de yaşanan durumun kadrolaşma olduğuna dikkati çekti.
 
Haber Sen genel merkez binasında düzenlenen toplantıda açıklama yapan Ustaoğlu, TRT’nin 703 sayılı KHK ve sonrasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile kamu hizmeti anlayışından uzaklaştırıldığını bildirdi.

Tecrübeli personelin başka kurumlara gönderilmesini eleştiren Ustaoğlu şunları söyledi:

“Esas hedef alınan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’dur. Yapılmak istenilen iş güvencesi olmayan, özlük haklarından arınmış, hukuk karşısında çaresiz bırakılmış yeni istihdam şekli ile tüm kamu personelinin geleceğini karartmaktır. TRT’de yeni istihdam şekli, ‘Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Personel’ olarak belirlenmiştir. Güvenceli çalışma ortadan kalkmaktadır. ‘İstihdam Fazlası Personel’ denilerek, birikimli, yılların habercileri, yayıncıları ve sanatçıları kurumdan uzaklaştırılmaktadır. Halkın olan kaynakları şirketler aracılığı ile yağmalanmaktadır.”

TRT yönetimine çağrı yapan Ustaoğlu, “Kamu hizmeti yayıncılığından yana, yetişmiş, deneyimli, üretmekten yana olan emekçilerinin tasfiyesinden derhal vazgeçilmelidir” dedi.
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