Samanyolu Haber /Gündem / TRT'de Numan Kurtulmuş'un adamını görevden aldılar /16 Mayıs 2017 13:12

TRT'de Numan Kurtulmuş'un adamını görevden aldılar

Görevden alınanlardan birisi de Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un özel kalem müdürüyken TRT Genel Sekreterliğine getirdiği Bünyamin Korkmaz oldu

TRT'de Numan Kurtulmuş'un adamını görevden aldılar

TRT'de geçen hafta Şenol Göka'nın genel müdürlükten istifasının ardından dün de 8 daire başkanının görevden alındığı öğrenildi. TRT'de görevden alınan isimler de belli oldu.


Göka'nın istifası kabul edilmiş, yerine atama yapılıncaya kadar TRT Kanunu gereği en kıdemli genel müdür yardımcısı olan Erkan Durdu'nun vekalet edeceği öğrenilmişti. 

TRT'de Göka'nın genel müdürlükten istifasının ardından dün de 8 daire başkanının görevden alındığı öğrenildi.

Genel sekreter de, özel kalem de gitti

Görevden alınanlardan birisi de Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un özel kalem müdürüyken TRT Genel Sekreterliğine getirdiği Bünyamin Korkmaz oldu. Şenol Göka'nın Özel Kalem Müdürü Alper Altuğ Köselerli de görevden alınan bir başka isim oldu. Müzik Dairesi Başkanlığına da vekalet eden Radyo Dairesi Başkanı Amber Türkmen de her iki dairedeki görevinden alındı. Dışilişkiler Dairesi Başkanı Çağlar Tankur Yürümez da görevden alınan bir başka isim oldu. 


TRT'de dün akşam itibariyle görevden alınan diğer isimler ise şöyle: 

Teftiş Kurulu Başkanı Bayram Ali Ertem

Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanı Musa Altun

Stüdyolar ve Program İletim Dairesi Başkanı  Yusuf Yıldırım

Satın Alma Dairesi Başkanı Yakup 
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