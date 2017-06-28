TRT'de çalışanlara sosyal medya baskısı...

‘Sakıncalı’ paylaşımlarda bulunduğu düşünülen ‘şanslı personel’ hesabını kapatması için uyarılırken, özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik olumsuz yorumlar ‘kovulma nedeni’ sayıldı. TRT İzmir Bölge Müdürlüğü’nün taşeron firmada çalışan şoförü bile bir başkasının facebook paylaşımını ‘beğendiği için’ işinden oldu. Anayasa referandumundan önce TRT İzmir’de başkameraman olarak çalışan Binali Erdoğan, facebook’ta başkanlığa karşı paylaşımda bulundu. Erdoğan hakkında soruşturma başlatılırken, bu paylaşıma ilişkin ‘beğen’ tuşuna basanlardan TRT İzmir Bölge Müdürlüğü’nde şoför olarak çalışan Yasin Karaz’ın işine son verildi. Kurum yöneticilerinin sosyal medya avına yakalanan Karaz, TRT İzmir Bölge Müdürü Mevlüt Şahbaz tarafından 24 Mayıs tarihli yazıyla genel müdürlüğe bildirildi. Konu, şoförün bağlı bulunduğu taşeron şirkete de aksettirildi ve Karaz’dan savunma istendi. ‘Cumhurbaşkanı’na, Başbakan’a, milli ve manevi değerlere hakaret’ suçlamasını kabul etmeyen Karaz, işten uzaklaştırılmasını engelleyemeyen savunmasında şunları kaydetti: “Facebook gibi, kişilerin özel hayatını ilgilendiren sosyal faaliyetlerin incelenmesi, savcılık ya da hakim kararları hariç Anayasa’da belirtilen ‘özel hayatın mahremiyeti’ ilkesini ihlal etmektir. İşveren, işçinin çalışma ahlakı, işini yapma verimliliği gibi işi ilgilendiren konuları bırakıp kişinin özel hayatı üzerinden soruşturma yapmak istemektedir. Oysa işveren-işçi arasında ‘iş akti’ söz konusudur. İşverenin işçinin özel hayatına müdahil olma gibi bir hakkı yoktur. Savcılığa suç duyurusu ile yapılması gereken prosedürü işveren ya da resmi kurum yürütemez.” Savunması dikkate alınmayan Karaz’ın işine son verilmesine gerekçe olarak ‘diğer nedenler’ gösterildi.