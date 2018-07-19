Samanyolu Haber /Medya / TRT'de 125 bin TL'ye çalışan mı var? /19 Temmuz 2018 01:49

TRT'de 125 bin TL'ye çalışan mı var?

CHP'li Teoman Sancar, TRT World'de 22 bin avro ve 20 bin dolar maaş alan personel olduğu iddiasını Meclis gündemine taşıdı.

SHABER3.COM

CHP Denizli Milletvekili H. Teoman Sancar, TRT World'de 22 bin avro (yaklaşık 125 bin TL) maaş alan personel olduğu iddiasını Meclise taşıdı. Sancar, TRT'de 20 bin dolar maaş alanların da olup olmadığının açıklanmasını istedi.
TRT World'de Expat (çalıştıkları firma tarafından yurtdışında başka görevlere gönderilen kişiler) kadrosunda çalışanlara döviz cinsinden ödeme yapıldığı iddiaları Meclis gündemine taşındı. Konuyla ilgili araştırma ve yazılı soru önergesi veren CHP Denizli Milletvekili H. Teoman Sancar, "TRT'de 22 bin avro (yaklaşık 125 bin Türk lirası) maaşla çalışan personel var mıdır?" diye sordu.

TRT'DE İŞ KANUNU MU GEÇERLİ OLACAK?

TRT'de 2 yıl içinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışanın kalmayacağı, çalışanlar için, iş sözleşmesine dayanan 4857 sayılı İş Kanunu'nun geçerli olacağı ve TRT 3'ün de yıl sonuna kadar İstanbul'a taşınacağı iddialarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle sunan Sancar, "Daha önce El Cezire'de çalışan Imran Garda'ya 22 bin avro (Yaklaşık 125 bin Türk lirası) maaş ödendiği doğru mudur?" diye sordu.

TRT'de benzer maaş oranlarının çok olduğu, 20 bin dolar maaş alan çalışanların olduğu iddiasına yanıt isteyen Sancar, bu kişilerin görevleri ve isimlerinin açıklanmasını istedi.

Sancar'ın Meclis gündemine taşıdığı sorular ise şu şekilde:

1- TRT World'de Expat (Çalıştıkları firma tarafından yurtdışında başka görevlere gönderilen kişiler) kadrosunda çalışanlara döviz cinsinden ödeme yapıldığı doğru mudur?

2- Daha önce El Cezire'de çalışan Imran Garda'ya 22 bin Euro (Yaklaşık 125 bin Türk Lirası) maaş ödendiği doğru mudur?

3- TRT'de benzer maaş oranlarının çok olduğu, 20 bin Dolar maaş alan çalışanların olduğu doğru mudur? Bu kişilerin görevleri ve isimleri nedir?

4- TRT'de 2 yıl içinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışan kalmayacağı doğru mudur?

5- TRT'de çalışanlar için, iş sözleşmesine dayanan 4857 sayılı İş Kanunu'nun geçerli olacağı doğru mudur?

6- TRT 3'ün yıl sonuna kadar İstanbul'a taşınacağı iddiası doğru mudur? Doğruysa gerekçesi nedir?

7- TRT'nin 2017 yılındaki reklam geliri nedir?

8- TRT'nin yurtiçi ve yurtdışı çalışan toplam personel sayısı ne kadardır? Aylık personel gideri nedir?

9- TRT, 2018 yılının ilk 6 ayında dış yapımlara ne kadar ücret ödemiştir?
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